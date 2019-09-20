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油尖灣仔掃黃拘29女

2019-09-20 列印
油尖灣仔掃黃拘29女
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　　警方聯同入境處人員前日分別展開代號「烽火」及「虎尾」掃黃行動，突擊搜查油麻地、尖沙咀及灣仔港九多個大廈單位搜查，當中包括吳松街、廟街、上海街、咸美頓街、碧街及金馬倫道等，多個懷疑為賣淫架步及單位，共拘捕二十九名年齡由十八至三十九歲雙程證女子，她們涉嫌「違反逗留條件」，所有被捕女子現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。

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