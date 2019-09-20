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外傭涉以手襲擊兩歲少主被捕

2019-09-20 列印
　　香港仔發生外傭疑虐待女少主案，一名母親昨晨報警，指兩歲女兒涉嫌遭外傭以手襲擊。警員到場調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕帶署。

　　現場為香港仔惠福道一單位，昨晨八時許，一名母親在家中報警稱，指前晚其兩歲女兒在家中，懷疑遭聘用的二十八歲外傭用手襲擊。

　　警員接報到場經初步調查後，案件暫列對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕女傭，女童表面無明顯傷痕。 警員事後將被捕女傭及母女一併帶署調查，案件交由西區警區刑事調查隊第六隊跟進。

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