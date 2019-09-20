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扑頭揑頸「管教」兩女 暴力父母被判感化

2019-09-20 列印
■涉案夫婦早前分別承認虐兒、襲擊致造成身體傷害等共三項罪名，昨於西九龍裁判法院判刑。
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　　一對夫婦去年懷疑十二歲及十八歲女兒偷錢、偷吃食物及購買啤酒數量有錯等瑣碎事，故以掌摑、揑頸、鐵通扑頭、企圖用皮帶勒頸等方式「管教」，致其身體多處受傷。涉案夫婦早前分別承認虐兒、襲擊致造成身體傷害等共三項罪名，昨於西九龍裁判法院判刑，裁判官採納感化報告，分別判兩人十二個月感化令，期間須遵守一系列附帶條件。

　　被告蕭姓男地盤工（四十九歲）及林姓女侍應（四十八歲）早前透過辯方求情指出，兩人結婚二十年，年輕時從福建來港定居。兩人均有悔意，承認因不懂教育子女而犯案，明白行為撕裂家庭關係，事後已盡力彌補。辯方遂呈上由幼女撰寫的求情信，家庭關係有改善。

須接受心理治療

　　主任裁判官羅德泉下令兩人須守感化令外，須聽從感化官指示，包括工作及住址須感化官批准、接受情緒及心理治療、學習如何管教小孩等。

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