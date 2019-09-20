山竹過後「盲種樹」專家憂誤埋禍根

超強颱風「山竹」去年九月襲港後，全港廣泛樹木損毀，政府共收到逾六萬零八百宗塌樹個案，暴露出過往植樹不當的規劃災難。颱風過後，各部門立即清理塌樹及樹枝，今年三月起逐步補種樹木，至今已補種逾一萬二千棵苗木，發展局預計明年第二季完成各區街道、公園及公路旁的補種工作。多位專家分析新種樹木的弊病，歸納出選樹種、驗收樹苗、種植方法、樹木護理及植樹規劃等「五宗罪」。



選樹種是植樹規劃的第一步，發展局為重整本港種樹計劃，於去年底推出《街道選樹指南》，以「植樹有方、因地制宜」為原則，建議種植八十種較少見的樹種，以增加街道植物多樣性。惟長春社總監蘇國賢於「山竹」後審視多個補種地點，直斥政府的整體植樹思維並無特別改進，更無因經歷「山竹」而得到教訓，繼續選錯樹種、沒有理會泥土質素等。



選樹種不當 質素參差



資深樹藝師劉文忠亦指，政府在補種前未有詳細分析塌樹死因，「如果塌樹本身並無健康問題，那個位置有機會是受風位，不應該再補種。」發展局解釋，部門在選取補種樹木的品種時，除參考《指南》外，亦會考慮附近一帶現有樹木及評估種植場地的環境、樹木的生長習性等作出配對。



以深水埗深盛路為例，道路兩旁有多幢住宅高樓，關注補種樹木的深水埗區議員袁海文形容，「山竹」吹襲下該處形成「颱風隧道」，逾七十棵樹木過半數被強風吹塌，當中既有逾十年樹齡的白蘭，亦有於「天鴿」後補種的幼樹。



今年三月政府在上址補種四十九棵樹苗，包括白蘭、黃花風鈴木及金蒲桃，惟其中十棵黃花風鈴木至七月已見枯萎。康文署承辦商上周一於深盛路再次補種新樹，人稱「樹博士」的教大地理與環境科學研究講座教授詹志勇於上址視察，他認同補種樹苗的質素差，「這些樹苗在外國會被棄掉，香港政府卻接受了。」他續說，回填土滲入了大量沙石、營養不足，沒鋪上草披或樹皮的泥土密度太高，不利樹根生長。



大角咀櫻桃街公園，今年補種的銀鱗風鈴木樹苗質素同樣成疑。該區區議員余德寶指出，公園有一百七十八棵塌樹，目前已補種一百八十四棵新樹。鄧銘澤實地觀察其中一處連續綠化帶的十多棵銀鱗風鈴木，雖已補種一段時間，但輔助其生長的竹枝並未移除，樹幹及竹枝均被竹篾捆綁着，「竹篾明顯勒得太緊，樹幹表面有勒痕，有機會造成傷口，影響樹木健康。」



當局稱密切監察生長情況



康文署指，新種樹木需時適應環境，種植初期的狀況較不穩定，將繼續密切監察樹木生長，又稱目前是根據發展局的「正確種植方法」進行種植街道樹。就改善種植環境方面，發展局指一直與部門緊密聯繫，協調部門間審視並進行種植環境的改善工作。運輸署則指，接獲擴建路旁樹槽或綠化帶的建議後，會評估對路面交通的影響，若涉改道，樹木管理部門會按署方提供的人流、車流、道路安全等交通意見，要求路政署提供協助，以便進行後續綠化工作。



「山竹」導致數以萬計的樹木塌下，原被樹藝業界視為重新規劃的黃金機會，但詹志勇慨歎，政府只稍微改善了選樹一環，卻忽視長遠植樹規劃，將來會再有大規模塌樹災難。歐永森建議，城市設計及綠化規劃需同步，以便建構更佳植樹環境。



