﻿津小教師全面學位化 持PGDE換跑道遇阻﻿滯

新學年起，津校教師職位開始全面學位化，惟近年始轉換跑道到小學任教的前中學教師，卻發現手持的中學深造教育文憑（PGDE），令其於轉任助理小學學位教師（APSM）時遇上阻滯。雖然教育局強調APSM須持學位及完成小學師訓，惟學界坦言，過往有先以文憑教師（CM）入職再轉職的安排。有校長認為，早年有一段時間的師訓劃分了中小學教育，變相限制了教師出路，如今前線老師急須進修小學PGDE，否則前途不明，難保「升無可升」，甚至「無得留低」。



今個學年「教師職位全面學位化」政策推行以後，津校核准編制內的所有教席均為學位教師職位，學校可因應校本情況，在二○二○至二一學年或以前全面落實，讓現職常額CM改編為APSM。局方雖未有為改編職系安排設限期，但有不少學校落實政策時，始發現安排合約CM教師轉任遇到困難，急須暫緩新職位編排。



任職於小學的呂老師約有十年教齡，她持有中學教育學士學位，大學畢業後曾任中學教師七年，直至三年前決定轉換跑道到小學教書，其校原定今學年改以學位老師教席續聘她，意味她將可脫離合約CM教席之列，校方亦於上學年即將結束前，為全校教員分派主要任教年級、行政綱位，惟七月底時，她始獲通知持中學師訓資歷不能轉任為APSM。由於不能轉任APSM，呂老師本獲安排的行政工作全部被抽走，校方再調動全校各班的上課時間表，為她補回CM沒有行政工作的相應課時。



教育局回覆，非常額教師在職務安排、資歷、培訓等方面均完全由校本訂定，當他們受聘為核准編制以內的教師時，則須按聘用新入職教師處理，符合《小學資助則例》或《資助學校資助則例匯編》自九四至九五學年列明的要求，故新入職的APSM須持有本地學士學位（或同等學歷）及已完成小學師資訓練，入職條件並沒有因為推行「教師職位全面學位化」政策而有改變。



學界：老師除進修別無他途



五邑鄒振猷學校校長沈耀光指出，昔日學界有中學PGDE學位教師先循CM入職，再於一個月後轉職APSM的安排。他認為，早年的師訓有一段時間劃分了中小學教育資歷，近年的師訓重新撤去限制，當時畢業的教師無可避免受到出路變窄的影響。馮偉華稱，因這堆老師目前遇到轉任困難，引申出安排不公的討論。



教聯會主席黃錦良稱，教師同工不同酬的情況將隨着全面學位化而陸續解決，但不符小學教育資歷的教師個案，老師自身除了進修別無他選，惟學校若代其爭取權益，或可成功解決一些特殊個案的申請。



除了小學教師全面學位化需時理順，中學也有教師遇到轉任問題。黃錦良早前接獲一位持有碩士學位及中學PGDE的中學教師求助，因對方跳過了學士課程，沒持有相應的學歷，故申請轉任APSM時遇到困難。



資助小學校長會主席張勇邦指，隨着小學教師全面學位化後，其校逾九成教師均為APSM，未來聘請代課老師時，理應給予此職位相應的薪金，惟校方須更注意應聘教師的資歷，近期亦開始請同事跟進有合作的教師名單，確保教員符合任職小學的要求。



