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國慶煙花取消 姚思榮指港府憂公眾安全

2019-09-20 列印
■去年國慶煙花匯演。資料圖片
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　　康文署取消十月一日國慶煙花匯演，本港少了一項吸引遊客的盛事。旅遊界立法會議員姚思榮認為，政府的決定是考慮到安全問題，因為每年國慶煙花匯演吸引三、四十萬人群聚集，若當日出現堵路或港鐵站關閉，難以疏散觀眾，如爆發衝突，亦難以處理。

　　姚思榮指出，若果近月示威沒有發生堵路及令港鐵停駛的事件，政府對是否舉行國慶煙花匯演，或會有所不同決定。但示威後均爆發暴力衝突，相信政府主要考慮到安全問題。姚思榮又提到，旅遊業界營運環境艱難，本來希望透過煙花匯演增加收入，又說今年預訂看煙花的船公司生意較差，酒店業近月的入住率亦下降。

　　康樂及文化事務署前日宣佈，基於整體公眾安全的考慮，原定於十月一日晚上舉行的國慶煙花匯演將會取消，是一九九七年回歸至今，是繼一三年南丫島海難和一四年佔中運動後，第三次取消國慶煙花匯演。

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