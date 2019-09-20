國慶煙花取消 姚思榮指港府憂公眾安全

姚思榮指出，若果近月示威沒有發生堵路及令港鐵停駛的事件，政府對是否舉行國慶煙花匯演，或會有所不同決定。但示威後均爆發暴力衝突，相信政府主要考慮到安全問題。姚思榮又提到，旅遊業界營運環境艱難，本來希望透過煙花匯演增加收入，又說今年預訂看煙花的船公司生意較差，酒店業近月的入住率亦下降。
康樂及文化事務署前日宣佈，基於整體公眾安全的考慮，原定於十月一日晚上舉行的國慶煙花匯演將會取消，是一九九七年回歸至今，是繼一三年南丫島海難和一四年佔中運動後，第三次取消國慶煙花匯演。
前晚有網民號召到跑馬地，為立法會議員何君堯有份的馬匹「天祿」出賽「贈興」，亦有人發起到馬場示威。馬會基於安全理由，罕有地取消前晚八場賽馬。何君堯昨日發表聲明，決定在當前動亂平息之前，「天祿」會暫停參加...
2019-09-20
國務院總理李克強當地時間周三（18日）下午在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。今次到訪與總理梅德韋傑夫會晤，全面規劃兩國各領域交往與合作；與此同時，國家主席習近平河南鄭州煤礦機械集團視察時強調「一定...
2019-09-20
沙特阿拉伯石油設施被無人機襲擊之後四天，美國國務卿蓬佩奧周三與沙特皇儲小薩勒曼和其他政府官員進行會談，蓬佩奧形容上周六的襲擊行動是「戰爭行為」，而美國總統特朗普的態度轉趨審慎，表示除了開戰外還有其他方案。 沙特阿拉伯國防部周三展示部份無人機的殘骸和碎片，官員說，根據分析，發動襲擊的十八架無人機和七枚巡航導彈，所來自的方向並非也門。 蓬佩奧稱：「我有信心在紐約（聯大會議），今次事件會成為焦點，我們會花大量時間討論。沙特是遭受襲擊的國家，事件在他們的國土內發生。這是一次直接針對他們的戰爭行為，而我有信心他們會這樣做（作出對策）。」 特朗普在洛杉磯出席活動時，被記者追問會否對伊朗...
2019-09-20
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山新港城F座中層7室，面積363方呎，兩房間隔，原叫價675萬，減價66萬，獲用家以609萬承接，呎價16777元。據了解，...
2019-09-20
美國聯儲局一如市場預期再次減息0.25厘，聯邦基金利率的目標區間降至1.75厘至2厘。對於美息未來走向，美聯儲內部存在較大分歧，多數成員認為不再減息。香港金管局總裁陳德霖表示，認為在當地經濟平穩下，聯...
2019-09-20
右閘莊祖堅尼今夏以借用形式由愛華頓轉投史浩克04，即站穩正選位置，助攻助守獲主帥大衞華拿激讚，更當選德甲八月最佳新人。該隊有他在右路跑上跑落，今晚聯賽作東有力大勝往績落下風的緬恩斯，捧讓球主客和讓一球「主勝」！ 史浩克今夏由愛華頓借得莊祖堅尼，這名廿二歲右閘即獲教頭大衞華拿重用，結果亦不負所託，於四場德甲貢獻士哥和助攻各一，包括第三輪主場對哈化柏林轟入一記遠射技驚四座。 愛華頓借將綻放異彩 此子更憑出色表現當選德甲八月最佳新人，大衞華拿大讚：「他後上助攻能力很出色，防守亦屬頂級，於右路一夫當關。」 有了莊祖堅尼，史浩克右路不成問題，最近德甲二連勝兼狂轟八球。相反，緬恩斯近況...
2019-09-20
真正成功的企業，會特別關注可持續發展問題。著名咖啡品牌Nespresso，便將回收得來的鋁質咖啡粉囊送到工場，當中咖啡渣用來種菜及水果，而鋁製外殼經過熔煉成為可再用鋁材，通過與瑞典單車品牌Véloso...
2019-09-20
鑑於香港局勢動盪，不少韓星包括：朱智勛、張藝興和男團GOT7都先後取消香港演出，不過男團ASTRO主將「臉蛋天才」車銀優冇擔心過，將於下月19日在港舉行首個個人亞洲巡迴見面會香港站《JUST ONE ...
2019-09-20
反修例觸發的亂局，持續三個月，未有停息跡象，各行各業大受影響，尤其街上商店，面對訪港遊客人數大減，市民消費意欲下降，生意難做，經營陷入困境。昨天房委會向轄下商場舖位和工廠大廈單位租戶減租一半，由下月一日起實施，為期六個月，與政府部門為轄下非住宅租戶提供的租金減免措施，同期執行，可說是向小商戶伸出扶助之手。 反修例爭議何時平息，沒有人有水晶球，市面消費氣氛薄弱，商戶叫苦連天，被迫縮減成本。部份服務業界僱主，暫時不請臨時工，甚至要求正職員工放無薪假，若市道持續慘淡，不少工會都擔心，多個行業會出現裁員潮，基層勞工將首當其衝。 房委會和政府部門率先減租，可以起帶頭作用，帶動私人市場...
2019-09-20
練馬師告東尼申請，在明日第七場賽事出賽馬「將耀」的配備中加入頭罩。受薪董事小組就此事向他作出查詢。「將耀」上仗於七月七日首次在港出賽時獲勝，當時僅綁上繫舌帶和佩戴環形口銜鐵出賽。小組亦就此事向於九月六日策騎該駒進行試閘的騎師莫雷拉作出查詢。 告東尼解釋，「將耀」在此階段的競賽生涯仍相對缺乏經驗，上季在香港出賽前及在晨操中均顯得緊張。因此，他自今季起在晨操中以及在上述的試閘中均替該駒佩戴頭罩。他與莫雷拉均認為，「將耀」加配此項配備後，有助在晨操中穩定走勢，而在賽事中佩戴頭罩將有助該駒發揮，尤其是考慮到該駒在上述試閘中的表現。 考慮了練馬師告東尼及騎師莫雷拉就此項申請所提出的理...
2019-09-20