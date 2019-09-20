謝俊仁力推紓緩治療 讓病人活出無限意義

近年談及臨終關懷等議題，不難見到退休醫生謝俊仁的身影。在搜尋器中鍵入「謝俊仁」，還會同時顯示一位本港著名古琴家的演奏資料（小圖）。當你以為人有相似、名有相同時，「其實都是我，哈哈。」謝俊仁謙遜一笑。紓緩治療和古琴，本就風馬牛不相及，論古琴要「深」，談生死需「廣」，古琴曲高和寡，他毫不介意小眾圍爐鑽研，但面向大眾的生死教育，卻不能礙於忌諱，便謂知音難覓，社會還須繼續努力。



政府本月宣佈，就預設醫療指示立法展開三個月公眾諮詢。在記者會上，作為醫管局專責小組顧問，謝俊仁如數家珍地解說指示的種種。早在○五年從九龍東聯網總監之位退休後，他便擔任醫管局臨牀倫理委員會主席至一七年，負責制定有關晚期治療抉擇的倫理指引。此前在各大專欄及講座中，也不難發現同為紓緩醫學學會榮譽顧問的謝俊仁，與公眾談生論死。今次諮詢義務出山擔任顧問，可謂「退而不休」。



論及紓緩治療的必要，言談拘謹的謝俊仁也開啟了「說書Mode」，指紓緩治療正正回應現時由醫療科技發達，引發另一重無法迴避的問題，「現在的科技，是可以令本來要死的末期病人，變得不用死。但這並不代表是有意義地延長病人的生命。」



紓緩治療初引入香港的八九十年代，家屬與病人又是否能接受這個相對前衞的觀念？謝俊仁卻指過程順利，「接受紓緩治療病人的病情已經維持一段時間，當家屬與醫生恒常溝通後，阻力反而不大。始終大家都想病人好。」



若紓緩治療在香港內科發展的年紀尚輕，那麼預設醫療指示更可謂是匍匐前進的幼兒。所謂預設醫療指示，便是讓病人在清醒時決定一旦病情進入末期、或處於不可逆轉的昏迷及植物人狀態時，選擇不接受無效的維生治療，以減輕痛苦。追溯指示的由來，可見於○六年的法改會報告書，和一○年醫管局發出的指引。



雖然近年愈來愈多人簽署指示，但在今次預設醫療指示立法的公眾諮詢中，不少人也將指示與安樂死相提並論。雖然在情理上，同樣是尊重病人意願，但力推紓緩治療及指示的謝俊仁，則強烈反對安樂死合法化。



病人有最後主導權



「只要有良好的紓緩治療，病人是絕對不需要走到安樂死一步！」謝俊仁以早年轟動全港、要求安樂死的斌仔（鄧紹斌）為例，指出即使斌仔後來出書，仍支持安樂死合法化，但他也留意到斌仔在受到更多關心的情況下，對尋求安樂死的態度軟化。



謝說︰「病人希望安樂死的念頭，會隨着環境轉變、身邊人的關懷而有所更改、甚至動搖。」一旦執行，則再無後悔藥。但病人簽署指示後，即使拒絕無效急救，仍可有半年至一年的壽命。最重要是，一旦病人改變主意，仍有最後的主導權。



社會不時會以「好生不如好死」，來形容紓緩治療可以令病人舒服地走完最後一程。但謝俊仁則認為紓緩治療的真諦，不在於如何「好死」，而在於如何有意義地活在當下，＂When days cannot be added to life， add life to days＂「善寧會的口號，恰好與他的理念不謀而合。



查看句子中譯，則是天為生命定壽元，人為生命賦意義」，有限壽命中活出無限意義，才算不枉此生。