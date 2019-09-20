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東鐵服務仍未回復正常

2019-09-20 列印
東鐵服務仍未回復正常
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　　港鐵東鐵線紅磡站列車出軌嚴重事故，事發兩日後，紅磡站調查工作仍進行中，列車服務仍未完全回復正常，昨日仍只能使用四號月台行走紅磡至羅湖，班次仍然較疏，要七分鐘一班。肇事列車的其中六卡車廂仍停放紅磡站一號月台，由於工程人員需要較多時間復修通往一號月台的路軌設備，故該六卡車仍未能移返車廠。

　　昨午一時許，港鐵工程人員在涉事路軌處以尺量度至月台位置（圖），以作記錄。港鐵昨清晨在多條行車線的各車站，透過廣播呼籲乘客及早計劃行程，並為行程預留充裕時間，同時向受影響乘客致歉。至於直通車服務方面，昨日可行駛的班次較前日為多，南北行線共提供十六班服務。

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