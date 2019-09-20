﻿車行霸佔「長期泊位」﻿﻿ 市區的士站疑遭濫用﻿

運輸署在全港設置五百多個的士站，以方便乘客輪候搭的士，據最新一期《東周刊》報道，不少的士站卻被的士司機濫用，埋站後經常「冚旗」不載客，在灣仔甚至有站頭淪為車行的免費私人泊位，長期霸佔供司機交更。



據《東周刊》報道，運輸業界人士指濫用的士站問題長期存在，有的士商會代表亦承認情況不理想，但因無權強制規管，加上警方較少針對性巡查或檢控，令情況一直未有改善。



「呢度明明係的士站，亦有的士停泊，但全部冚旗，試過敲窗問司機點解唔接客，佢哋竟然擰歪面唔答。」灣仔居民陳先生指區內譚臣道的士站從來不接客，市民要行出馬路截的士，「很多乘客都是一家大細，要在路中心候車相當危險。」



譚臣道的士站附近一間商店職員說：「呢個的士站形同虛設，如果見到有人埋站等的士，都會叫佢哋行出大馬路截車。」該店員續說，平日會有司機在的士站洗車、清潔車廂及收拾車尾箱等，每部車閒閒地佔用車站一個小時以上。



《東周刊》記者在譚臣道的士站觀察多天，發現很多停泊在此的的士，都與對面一間的士車行有關係，不少司機在車行內取過車匙，才施施然到的士站取車，令的士站猶如該車行的私家泊位，部份的士更會在站內停泊過夜。



事實上，譚臣道的士站並非單一例子，記者在柴灣漁灣邨、將軍澳新都城二期商場、將軍澳Popcorn商場、油塘油麗邨、黃大仙正德街等多個的士站，亦發現類似濫用情況。站頭儼如的士司機的免費泊位，甚至有些的士站頭泊滿車，後來到的司機，索性剷上行人路照泊車。



乘客截車 司機耍手



一名在將軍澳新都城長期泊車的的士司機說︰「司機都要休息去廁所，泊一兩個鐘好正常，好多司機都咁做，亦未試過抄牌，警察要抄都出大馬路抄真係阻街啲車啦！」他更理所當然地說：「區內居民都知道新都城的士站無車搭，好多人都識得行去隔籬寶林邨等的士。」



運輸署發言人表示，全港有五百零一個的士站，設置的士站是為了方便乘客有序地排隊輪候的士。至於的士站位置，是經過各種因素的考慮，包括市民對乘搭的士的需求、現有道路的交通流量、道路安全及對其他道路使用者的影響等來決定。



至於違規使用的士站問題，運輸署表示警方會按法例進行巡查及作出檢控。警方則以違泊統計未有將涉及的士站的個案分類，故未能提供實際檢控數字。據《道路交通（公共服務車輛）規例》， 的士站內位於最前面的兩部的士，司機須坐在車內或站在車旁，隨時可以供人租用，違例者可被判處罰款三千元及監禁六個月。



違規使用 罪成可判囚



有的士商會人士估計，全港約有數十個的士站，早已失去排隊載客的功能，淪為司機免費泊位，「呢種情況係唔理想，但好多司機反映街上難搵咪錶位泊車，既然有啲的士站使用率低，就貪方便用嚟泊車。」商會已不時呼籲司機須遵守有關停車上落及等候的規定，但基於商會無權強制規管，只能作出善意提醒。



灣仔區議員林偉文說，留意到區內有不少的士站有違泊問題，銅鑼灣情況最為嚴重，「司機成日坐喺的士度，但唔係接客，唔知道等乜。」他曾經在區議會提議正視這問題，要求警方加強執法，「警方話人手不足，未能逐一處理。」



