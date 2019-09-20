建國70周年大閱兵 預告先進武器亮相

今年十月一日北京天安門將舉行盛大閱兵儀式，慶祝中華人民共和國成立七十周年，屆時海陸空三軍、重型武器等，將空群而出，魚貫穿過長安大街，預計數以億計民眾透過現場直播收看。據最新一期《東周刊》報道，閱兵看點人人不同，整齊的軍士方陣固然吸引，但隨後而至的新式武器也是不少軍事迷和中外專家的焦點，尤其威力震懾各國的東風-41型洲際導彈，是否會在今次閱兵中首曝光，引起極大關注，中國軍方則大賣關子，叫大家「請耐心等待」。



據《東周刊》報道，本月七日深夜，清涼的北京街頭掠過一陣陣肅穆的空氣，在被封閉的長安大街一帶，九萬名士兵和巿民乘坐當局安排的車輛，從四方八面陸續趕往集合點，為不足一個月後的十一國慶閱兵進行第一次實地綵排，演練隊伍從建國門開始，到復興門結束，走了一段由「建國」至「復興」之路。綵排翌日凌晨結束，官方形容達到預期目標，磨合了慶祝活動的流程和內部銜接。



今次盛大閱兵，是慶祝中華人民共和國成立七十周年，按照中國近年國慶「逢十」閱兵的慣例，今年亦不例外，宣佈將舉辦一次比五十周年、六十周年國慶，以及一五年紀念抗戰勝利更大規模的閱兵。



東風-41最受期待



內地媒體報道，十月一日當天，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將會在天安門城樓檢閱軍隊，並發表講話，之後軍人會以徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊，在陸空接受檢閱；接下來是有多達十萬名巿民參加的大遊行，他們涵蓋各個民族和各個行業，包括快遞小哥、廣場舞大媽等新興領域，也有來自港澳台同胞、海外僑胞和外國友好人士。



當日北京人民大會堂會將舉行隆重頒授儀式，分別授與「共和國勳章」、「友誼勳章」和「國家榮譽」稱號，由習近平親自主持。對象包括對中國特色社會主義建設和保衞國家中作出重大貢獻、建立卓越功勳等人士。



中國閱兵除了士兵方陣賞心悅目，展示武器種類亦是話題之一。軍委聯合參謀部作戰局副局長，也是今次閱兵領導小組辦公室副主任的蔡志軍，上月底在記者會透露，將有中國先進武器亮相，體現國防自主創新和裝備研發水準；當被問到東風-41洲際導彈會否首次曝光，他說：「現距離閱兵僅一個月，請耐心等待。」



東風系列導彈受關注，原因是它擁有核威懾和核打擊能力。一五年的抗戰勝利大閱兵，軍方便展示東風-21D、東風-26兩款中遠程反艦彈道導彈，東風-5B洲際彈道導彈也首次亮相；至一七年解放軍建軍九十周年，朱日和基地閱兵時出現的為東風-31AG洲際導彈。



東風型號洲際導彈不斷推陳出新，今年閱兵最受期待非東風-41莫屬。央視年初曾曝光東風-41部隊訓練情況，形容該導彈集合東風-5B和東風-31兩大系列優點，既可深井發射，又可利用鐵路及公路機動部署。目前為止，東風-41仍處於高度保密，但軍事發燒友估算該導彈能夠攜帶大約十枚分導式核彈頭，最新型號的射程達一萬五千公里，意味着從中國發射，幾乎可以打擊地球上任何一個目標。