﻿稱撤銷申不反對通知書 三萬人今「清潔」18區 何君堯：如期舉行

日前宣佈暫停名下馬匹「天祿」參賽的立法會議員何君堯，日前發起今日「清潔香港運動」，目標號召三萬人洗淨十八區「牆壁」；何今晨突然在社交網發聲明，該活動如期舉行，為了安全起見，不會清理「連儂牆」，只會清理街道垃圾。今午沙田跑馬，馬會宣佈為確保顧客及員工的安全，至少八個場外投注站，今天暫停服務或提早關閉。



何君堯早前就「清潔香港運動」向警方申請不反對通知書，惟其代表前日與警方會面後，宣佈取消所有集會申請。何君堯澄清，撤銷申請不反對通知書，並非取消行動，而是因為與警方會面後，得悉不需該種程序，一樣可以做到清潔香港運動，強調活動會如期舉行，今天早上九時至下午六時，地點分佈全港十八區。



破壞安寧 三人以上集結屬違法



警方昨天例行記者會，被傳媒問及相關行動會否涉及非法集結時，行動部警司方志堅表示，非法集結需要在三人或以上、破壞社會安寧才算。他不評論個別人士為甚麼不將活動知會警務處處長，但希望任何公眾活動和平有序及合法進行，警方會根據情報搜集，作出適當人手安排。



40宗「連儂牆」打鬥 57人被捕



至於撕去連儂牆是否「刑事毀壞」，他指要視乎現場環境判斷，因為刑事毀壞必須是毀壞他人財產，要判斷當時招紙是否無人看管，擁有權和控制權是誰等因素。他亦指出，張貼標語本身已經是違反《公眾衛生市政條例》，但就不評論張貼「連儂牆」行為是否恰當，強調警方尊重市民表達自由。



方志堅指出，「連儂牆」附近不時發生爭執打交，六月至今，警方已經調查四十宗該類地方的打鬥案件，拘捕五十七人，涉及在公眾地方打鬥，普通襲擊和藏有攻擊性武器。他強調，警方不會因政治取態不同，偏袒任何一方。



馬會關閉八投注站



馬會宣佈，八個場外投注站今天暫停服務或提早關閉，包括屯門市廣場、沙田好運中心等投注處，並會因應情況，以決定是否需要關閉其他場外投注處。粉嶺名都商場亦向商戶發通告，要求商戶將一些易被拿取的物品放回店內，強調如情況嚴重，商場將提早關門。