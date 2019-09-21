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﻿新iPhone回收價勁跌破底

2019-09-21 列印
■先達廣場商戶列出回收價，新iPhone除了Pro 512GB外，都跌破底價。
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　　三款新iPhone昨日正式開售，惟本港與深圳炒風不再。其中，旺角先達廣場大部份回收價更跌破底價，大部份比原價低約一百元，只有iPhone11 Pro 512GB能夠賺一元。有「手機達人」指新手機功能未有突破，故吸引力弱。不過，「果粉」則讚全新的三鏡頭拍攝效果很好。而在深圳華強北電子市場，反應亦一般，有商戶稱賣一部新iPhone，只能「賺」十數元人民幣。

　　本港多間蘋果分店，昨早上七時有數十名「果粉」排隊，等候領取已預訂的iPhone 11、iPhone 11 Pro 及iPhone 11 Pro Max。八時過後，他們分批入店取機。在銅鑼灣蘋果分店外，只有數人收機，場面明顯較往年冷清。

果粉讚三鏡頭廣角拍攝佳

　　先達廣場在新iPhone開售後，火速列出回收價。當中，iPhone 11 Pro的回收價，64GB版為八千五百元，256GB版為九千七百五十元，512GB版手機為一萬一千六百元。蘋果店原價分別是64GB版為八千五百九十九元，256GB版為九千八百九十九元，512GB版為一萬一千五百九十九元。可見，除了512 GB版手機僅比原價高一元外，其餘的回收價都跌穿原價，低了約百餘元。

　　「手機達人」劉先生表示，全日約有三十人詢問新iPhone回收價，情況較去年差，他認為這與新iPhone功能未有突破及驚喜所致。不過，仍有「果粉」讚iPhone 11 Pro Max的三鏡頭廣角拍攝效果佳，電池續航提升，而且，雙卡雙待相當方便。

　　至於深圳華強北方面，有商戶稱新iPhone比預計受歡迎，但銷情仍只能說是一般，他只預訂約二十部，坦言利潤不高，每部只能賺十數元。
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