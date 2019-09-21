﻿新iPhone回收價勁跌破底

本港多間蘋果分店，昨早上七時有數十名「果粉」排隊，等候領取已預訂的iPhone 11、iPhone 11 Pro 及iPhone 11 Pro Max。八時過後，他們分批入店取機。在銅鑼灣蘋果分店外，只有數人收機，場面明顯較往年冷清。
果粉讚三鏡頭廣角拍攝佳
先達廣場在新iPhone開售後，火速列出回收價。當中，iPhone 11 Pro的回收價，64GB版為八千五百元，256GB版為九千七百五十元，512GB版手機為一萬一千六百元。蘋果店原價分別是64GB版為八千五百九十九元，256GB版為九千八百九十九元，512GB版為一萬一千五百九十九元。可見，除了512 GB版手機僅比原價高一元外，其餘的回收價都跌穿原價，低了約百餘元。
「手機達人」劉先生表示，全日約有三十人詢問新iPhone回收價，情況較去年差，他認為這與新iPhone功能未有突破及驚喜所致。不過，仍有「果粉」讚iPhone 11 Pro Max的三鏡頭廣角拍攝效果佳，電池續航提升，而且，雙卡雙待相當方便。
至於深圳華強北方面，有商戶稱新iPhone比預計受歡迎，但銷情仍只能說是一般，他只預訂約二十部，坦言利潤不高，每部只能賺十數元。