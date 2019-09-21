  • 2019年9月21日 星期六
  • 30º
  • 39%
熱門： 修例風波國際特赦何君堯光復屯門國泰

日報新聞 > 港聞

特赦組織指施酷刑 警反駁指控

2019-09-21 列印
　　國際特赦組織昨日發表調查報告，指香港警隊自反修例示威以來，任意拘捕、扣留期間毒打和酷刑對待被捕人士的行為日益嚴重。組織指出，有被捕人士指在扣留期間被警員強行以雷射筆直射眼睛、遭到毒打等，批評警方行為有報復心態，部份更構成酷刑。警方回應指不能同意指控，又指報告未有提及香港過去三個月社會環境及受訪者被捕的前因後果，加上資料零碎，未能證實有關匿名指控的真偽，希望有關人士主動向警方提供資料。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd