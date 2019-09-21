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國泰報案查六宗氧氣樽排氣事件

2019-09-21 列印
■國泰近日接連發生機上氧氣瓶被排氣的飛行安全事件。
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　　國泰近日接連發生機上氧氣瓶被排氣的飛行安全事件。國泰昨回覆傳媒查詢時證實，已向香港民航處和警方報備六宗有關部份存放在國泰航空及港龍航機上，手提氧氣樽出現壓力偏低的事件。所有涉事航班的機艙服務員，在協助調查期間都暫停飛行職務，已證實與事件完全無關的機艙服務員，已恢復飛行職務，惟若干員工則繼續協助調查工作。

　　國泰指出，在六宗事件中，最近一宗於本月十六日發生，由香港前往大阪的國泰CX502航班，機艙服務員在例行檢查中，不小心導致手提氧氣樽氧氣洩漏。國泰指，在所有事件中，會立即將這些氧氣樽重新充氣，並在起飛前，由工程師檢查及確認合乎使用規格，並重申機組人員及乘客安全並沒有因事件受影響。

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