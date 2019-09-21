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八月通脹率微升至3.4%

2019-09-21 列印
　　政府統計處公佈，八月份整體消費物價按年升百分之三點五，較七月份高出零點二個百分點。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數，即基本通脹率是百分之三點四，同樣較七月份高出零點二個百分點，主要是由於豬肉價格升幅擴大，以及進出香港交通費用上升所致。

　　統計處指，在各類項目中，錄得按年升幅的分別為食品，上升百分之十四點二、住屋升百分之三點九、交通升百分之二點九、雜項物品升百分之二點八、外出用膳升百分之二點一；錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌百分之五點二、耐用物品下跌百分之一點五和衣履下跌百分之零點六。

　　政府發言人表示，八月份基本消費物價通脹率上升至百分之三點四，主要由於豬肉價格的升幅而擴大，消費物價指數的其他主要項目的價格壓力仍然大致溫和。

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