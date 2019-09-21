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葉劉批評黃之鋒 言論誤導美國議員

2019-09-21 列印
葉劉批評黃之鋒 言論誤導美國議員
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　　美國國會下周討論《香港人權與民主法案》草案，香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩等人早前獲邀在國會聽證會上發言。行政會議成員葉劉淑儀（見圖）昨批評，獲邀發言的年輕人並不代表香港人，言論誤導美國議員，令一些美國國會議員以為，香港的人權自由受到損害，又認為美國不應干預香港事務。她又指，若接到美國國會議員的邀請，也願意在美國國會上作證，如實講述香港的民主和自由均無受到破壞。

　　葉劉淑儀指出，美國國會要修改《香港人權與民主法案》，因為港府已宣佈撤回《逃犯條例》修訂，當中有些條例實際亦難以執行，例如要求香港二〇二〇年實施普選等，她認為這是香港的內部事務，屬香港自治一部份，美國國會議員不應干預。她又批評，有反修例人士持美國或其他國家的國旗遊行，行為不恰當，也侮辱自己的國家。

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