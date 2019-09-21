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工聯會促收回整個粉嶺高球場

2019-09-21 列印
工聯會促收回整個粉嶺高球場
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　　工聯會昨日與發展局局長黃偉綸會面，建議政府積極改劃非住宅土地為房屋用途，興建公營房屋，並收回整個粉嶺高爾夫球場用地，引用《收回土地條例》，收回棕地和荒廢農地等。民建聯則到房委會總部請願，要求房委會減免停車場租金（見圖）。



　　工聯會立法會議員麥美娟昨表示，發展局局長黃偉綸對建議反應正面，相信政府正考慮如何更有效引用條例，減少反對聲音。她又建議，當局使用條例收回土地的同時，亦應檢討收地賠償的問題，並顧及保育鄉村文化，減少潛在的反對聲音。



　　此外，民建聯立法會議員柯創盛今早連同多人到房委會總部請願，期望房委會能體察停車場租戶的困難，一併向他們提供租金優惠，以為他們紓困。民建聯要求房委會向轄下停車場租戶提供五成租金減免，為期六個月；及押後停車場恆常租金檢討至租金減免措施完結後才進行。

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