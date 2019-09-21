扶手梯易藏污納垢 清潔業界歎「無符」

近期有政黨化驗公眾地方扶手電梯的含菌量，再次印證「扶手梯污糟過廁板」說法。有清潔業人士稱，現時以人手清潔扶手帶有盲點，未能徹底清潔兩側凹位及老舊扶手帶，並指以稀釋漂白水清潔，或會加速扶手帶腐蝕。即使扶手帶容易藏污納垢，惟機電商僅關注機件操作，只要不影響運作，一般不會提早更換。雖然市面上有不同扶手帶清潔裝置，聲稱可全面清潔及殺菌，但業界指機器尚未普及，機電署更指相關裝置有機會夾手、妨礙緊急按鈕等隱憂。



現時清潔工人普遍借助扶手梯自動運作，以沾上清潔劑的濕布清潔扶手帶，但有負責扶手帶清潔機的人士稱，人手清潔存有局限。



進業清潔器材負責人洪來濱稱，一些出現損耗、啞面花痕的老舊扶手帶，需要更大力度擦拭，但人手擦拭力度通常會隨時間下降，「阿姐用力撳住塊布一兩分鐘都開始手鬆」，令細菌有機會藏身在微小罅隙中。



漂白水擦拭或致腐蝕



佳澤科技職員陳小姐則稱，清潔工握住扶手帶清潔的過程，容易導致手指扭傷，所以通常人手甚少處理扶手帶的兩側凹位，變相藏污納垢。



為求徹底清潔，坊間有部份公司會採用稀釋漂白水擦拭扶手帶，但洪來濱反指漂白水會腐蝕橡膠扶手帶的塗層，令其更難徹底清潔。



感染及傳染病專科醫生曾德賢表示，以一比九十九漂白水清潔扶手帶的殺菌效果最為理想，如業界擔心漂白水侵蝕扶手帶，使用清水及一般清潔劑均可達到減低細菌量目的，但他指出，使用率高的扶手梯應增加清潔密度，而一日清潔一至兩次未必足夠。



業界暫無清潔指引



洪來濱及陳小姐均指，扶手帶清潔機可以「鉗」着扶手帶清潔，彌補人手清潔限制，但業內人士甚少聽聞有清潔公司採用清潔機。



香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻擔心，在扶手梯旁額外放置機器，有阻礙行人風險，如機器發生故障，更可能影響行人安全，因此傾向沿用人手清潔傳統方法。甄指出，港府及業界現時均無針對清潔扶手梯指引。業界清潔扶手帶的密度，視乎與扶手梯負責人簽訂合約時要求。



食環署回覆指，街市承辦商每日均會清潔扶手帶，一般會採用具殺菌效力的清潔劑。署方稱在不違反街市合約人手規定下，有承辦商會採用扶手帶清潔機進行清潔工作。機電署回覆則指，會安排管理公司每日四次、以稀釋消毒藥水清潔半山扶手梯。



除了扶手帶清潔機，坊間亦有利用紫外線殺菌的扶手消毒裝置，安裝在扶手帶上使用，惟電梯資料網負責人唐啟承擔心，相關裝置未必能滿足機電工程署安全要求，「殺菌設備並非自動梯構造一部份，有機會導致外物、例如手指被捲入夾到的風險。」



機電署僅關注消毒器安全



機電署同意，相關扶手消毒器可能有夾手及妨礙自動梯緊急按鈕的風險。署方建議，在安裝相關裝置前，業主或物管人員應與承辦商進行風險評估，有需要時應考慮修改清潔器或自動梯設計才安裝，以減低潛在風險。



此外，部份商場會為扶手帶打蠟，甄瑞嫻稱此舉除了令扶手帶更美觀，光滑表面亦令前線清潔工較容易清潔，「打蠟後減少扶手帶磨損機會，清潔起來會更簡單，不會因為表面凹凸不平而藏污納垢。」



不過，她知悉有負責人擔心高使用率的扶手梯會加快蠟層損耗，令打蠟次數增加，並不符合成本效益，於是未有採用。



