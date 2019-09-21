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﻿第三款消毒藥水 驗出含菌

2019-09-21 列印
﻿第三款消毒藥水 驗出含菌
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　　本港一星期內第三度發現有消毒藥水被驗出洋蔥伯克氏菌。兩款消毒藥水Pro-Medi Prosept及 Kam's KS-MED早前驗出含菌，衞生署衞生防護中心昨日再公佈，一款名為加護殺菌消毒液（見圖）的消毒藥水驗出對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應，呼籲市民切勿使用有關產品，因為有關產品可能受細菌污染。截止昨日下午四時，衞生署衞生防護中心沒有錄得新增病人感染個案。

　　該產品由昭隆行有限公司供應，衞生署昨日到該公司進行巡查，並抽取產品樣本作化驗，昭隆行自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線解答相關查詢。
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