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﻿公院護士騙取病假紙﻿﻿判社服令﻿

2019-09-21 列印
﻿公院護士騙取病假紙﻿﻿判社服令﻿
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　　二十六歲瑪嘉烈醫院女護士，聲稱為到泰國參加改善溝通課程，找朋友代替自己前往診所騙取合共兩天的病假證書，同事得悉涉案護士離港後起疑心揭發事件。



　　被告早前承認一項串謀詐騙罪，昨於西九龍裁判法院判刑，裁判官考慮社會服務令及辯方求情理由後，決定判處被告八十小時社會服務令，並賠償二千五百一十四元九角予醫管局。



　　辯方求情時指出，被告何凱敏（見圖，戴帽者）的社會服務令報告正面，其背景、家庭狀況、工作均為良好。何亦有悔意，須就此案面對醫管局及香港護士管理局的聆訊，即使很有可能會遭吊銷護士執照，何仍希望繼續服務醫護界。



　　辯方又續呈上何親姊的醫療報告，其患腦癌的親姊將於數星期後與世長辭，冀法庭可輕判，以爭取兩姊妹最後相處時光。

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