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兩句鐘發生三宗縱火燒車案

2019-09-21 列印
兩句鐘發生三宗縱火燒車案
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　　牛頭角、落馬洲及天水圍兩小時內發生三宗縱火燒車案，幸三宗縱火案均無人受傷。其中牛頭角縱火案，二十五歲姓張車主，將車泊在定安街一百號對開路邊，然後與友人往附近消夜期間，至凌晨零時許，遭五名大漢以硬物擊毀車頭擋風玻璃（見圖），再投入火種縱火燒車，得手後逃去。一名途人聽到巨響發現私家車着火報警。消防員到場撲熄火警，惟前座乘客位及部份車廂嚴重燒毀。人員調查後認為火警有可疑，交警方列縱火調查，警方聯絡車主協助調查歹徒縱火動機。



　　另外，落馬洲白石凹一個垃圾站旁，及天水圍天逸邨多層停車場，前晚十時至十一時許，先後有一輛私家車遭人縱火燒毀，消防撲滅火警後，均在現場發現有檢獲懷疑易燃液體，認為火警有可疑，交警方聯絡車主及翻查閉路電視錄影追緝縱火狂徒。

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