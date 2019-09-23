﻿黑衣人沙田商場大搗亂 國旗遭狂踩 塗污丟落河

有人發起昨天在多個港鐵站上蓋商場示威，導致沙田、青衣、葵芳和九龍四個車站關閉，其中沙田新城市廣場爆發嚴重警民衝突，一批示威者先阻撓部份商店營業，繼而走到鄰近沙田大會堂，把旗杆上一面國旗拆下，鋪在新城市廣場地上，肆意踩踏後拋落城門河，同時有人毀壞廣場內設施後，再把矛頭指向港鐵沙田站，搗毀多項設施。至傍晚，有人在附近道路設路障並縱火，警方發射催淚彈驅散。



示威者昨天正午過後在新城市廣場中庭聚集，他們高唱反修例歌曲，之後游走不同樓層，在親建制商舖外貼上反政府標語，某飲食集團多間食店被人貼上「777、支持高官警察」的貼紙，亦有大量示威者在一間酒樓排隊取籌，干擾營業。商場內不少商舖提早落閘關門。



阻礙營業 商店提前關門



四時開始，一批戴口罩黑衣人去到沙田大會堂，拆下一面國旗，拿回新城市廣場中庭揮舞，然後丟在地上，任由大批年輕示威者玩「穿山窿」遊戲，肆意踐踏，再以噴漆噴污，並淋上液體，他們一度把國旗棄置在一個大垃圾桶內，然後合力抬往沙田中央公園水池，之後丟棄在城門河內。至晚上警方拘捕一名二十一歲男子，他涉毀壞國旗。



約下午四時半，一批示威者轉至沙田港鐵站，站內一名男子疑持不同政見，遭示威者追打，滿臉披血。同時，有示威者破壞沙田站內閘機、閉路電視、售票機等設施。其間無線電視新聞部記者在現場拍攝，有示威者向攝影機噴漆。其後，一批防暴警進入沙田站內佈防，港鐵關閉多個出入口，並宣佈沙田站暫時關閉。



近五時，有示威者拔出消防喉在新城市廣場中庭灑水，向地面傾倒花生油，他們又拆下商場內多件雜物，丟棄在地上，之後再破壞廣場內設施，多部顯示屏被擊毀。



築路障縱火阻警方推進



五時三十五分後，大批示威者自新城市廣場中庭往百步梯方向前進，有人在好運中心附近以摺疊鐵欄堵塞道路及縱火，另一批示威者在源禾路用巨型鐵閘阻塞交通，並在附近堆放垃圾桶、紙皮等雜物，點火燃燒，火勢猛烈並冒起陣陣濃煙。大批防暴警察到場，快速推進並按住數名示威者，又用胡椒噴霧制服多人。有示威者躲入担杆莆街一個公園內，有人掘磚和放火，亦有人砍樹，為火種助燃。



一批示威者之後轉至担杆莆街一帶，列雨傘陣與警方對峙。警方在六時許施放催淚彈，並向前推進，示威者四散。入夜後，多名速龍小隊和防暴警在新城市廣場外馬路設置封鎖線，在多處搜捕示威者。



葵芳站九龍站亦受破壞



除沙田站受創之外，逾百名市民六時後在葵芳站、新都會廣場一帶聚集，防暴警到場截查可疑人士，帶走一人。其後，十多人突然進入葵芳站破壞售票機、閘機，又用消防喉射水，防暴警返回站內驅散示威者，港鐵關閉葵芳站。在葵芳站外，一名藍衣年輕人疑與示威者發生口角，有人以雷射筆照向其臉部、向他噴灑液體，兩次搶去手機，並出手打他，該男子在其他人陪同下離開。



另外，一批示威者到九龍站上蓋圓方商場內呼籲抵制部份商店，有人堵塞扶手電梯、噴污圓柱，拆去指示牌及顯示屏。防暴警到場後，示威者散去，港鐵關閉九龍站。