被圍期間接受傳媒訪問

身穿紅色恤衫的聶德權，被示威者包圍在車上其間，見他拿起手機與人通話。據悉，他當時正在接受一家電子傳媒的電話訪問。通話中，聶德權向傳媒稱：「我o依家俾人（示威者）圍緊，佢哋（示威者）好多人掟嘢，佢哋叫我落嚟對話。其實我好想落去，但喺我o依家見到佢地掟緊樽掟緊嘢呀，又用鐳射筆射（我），我諗我就算唔顧住個人安全，咁周圍嘅人同喺呢度好多老百姓，都喺值得考慮。」他才沒有下車面對示威者。



聶坐在車內，並不恐慌。他稱，他明白及理解示威者的情緖激動，社會上有一部份市民或示威者有不同訴求，但始終是對話比對立好。不過，對話要有一個適合環境，大家可以心平氣和以及有準備去傾。對於如何解開現時困局，他希望透過本周四特首與多名官員在伊館與市民的首場公開對話，聽取市民的訴求。



