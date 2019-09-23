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﻿玩頭條Jetso App 贏一套六款月滿掬草本花果茶

2019-09-23 列印
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　　踏入秋天，秋月美食令人停唔到口，歎番杯草本花果茶消滯清腸胃兼美容啦！今期頭條Jetso App有獎遊戲送緊嘅一套六款月滿掬草本花果茶（花果茶每款五包，草本茶每款八包，每套價值三百蚊，名額六十七個）採用純天然嘅原材料調配，不含咖啡因。唔同嘅草本花果都含有不同嘅維他命同有益健康嘅礦物質，可以針對不同需要。例如菊花具有提神、降火，紓緩喉嚨沙啞等效果，而靈芝則對肝臟胃部有滋補功效。

  另外仲有四款唔同嘅草本花果茶等緊你，快啲下載頭條Jetso App玩遊戲贏獎品啦！
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