﻿玩頭條Jetso App 贏一套六款月滿掬草本花果茶

自從修例風波引起一連串的警民衝突後，網絡就不斷流傳大量謠言，例如傷者被捕後在羈留期間才受傷送院，有抗爭少女被裸體搜身和性侵，近期大量自殺急增的個案其實是「被自殺」等等。雖然警方多次指出傳言失實，但大量市民仍然選擇相信。究竟有沒有「謠言止於智者」這回事呢？ 其實為何會有謠言，甚至有假新聞的產生？社會心理學家奧爾波特發現，形成謠言主要有兩個條件，包括事件的重要性和事件的模糊性。當大眾在社交網絡和電視直播看到警方向示威者使用武力，更有人頭破血流；有救護員未能及時進入月台急救傷者，而傷者的人數又被多番修改，港鐵和警方事後都沒有公開詳細閉路電視片段時，都容易促成產生謠言的最好條件，即...

2019-09-23