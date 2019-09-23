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獅子山掛大型國旗賀國慶

2019-09-23 列印
■內地傳媒報道，有本港青年在獅子山掛上大型國旗，慶祝國慶。
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　　反修例示威者多次登上獅子山頂掛直幡或以鐳射光宣示訴求，昨天有人攀上獅子山頂掛上大型國旗，慶祝快將來臨的國慶。

　　內地傳媒報道，一批本港青年在獅子山掛上一幅十五米寬的大型國旗，以獨特的方式慶祝中華人民共和國成立七十周年，表達對祖國的祝福。

　　另外，亦有擬似內地人在馬鞍山新港城商場內出示寫有國歌歌詞的大標語，然後即場唱起國歌。

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