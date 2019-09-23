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示威者旺角警署外堵路縱火

2019-09-23 列印
　　大批示威者昨晚近九時，在港鐵太子站近旺角警署出入口聚集表達訴求，有示威者在閘口擺放蠟燭，以及在旺角警署外堵路縱火。港鐵太子站及旺角站晚上十時許提早關閉。

據悉，聚集在太子站外的一批示威者，疑因不滿警方帶走一名男子返警署，轉至包圍警署。其後有暴力示威者更在警署對開彌敦道堆垃圾及紙皮等雜物堵路後，再縱火焚燒。消防員接報到場開喉迅速撲滅火警，火警中幸無人受傷。由於有示威者向旺角警署掟磚頭及堵路縱火，有警員在警署內舉橙旗，警告開槍。示威者其後退至砵蘭街。

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