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鄭若驊指司法獨立無缺陷

2019-09-23 列印
　　近月警方拘捕人數眾多，很多人對律政司提出檢控所需的時間有不同看法。律政司司長鄭若驊在網誌表示，注意最近有人肆意批評司法機構，亦漠視法庭禁制令，認為會對法治造成嚴重傷害。她說法院秉行公義，按法律及可接納的證據作出裁決，判詞亦會陳述裁決理據，或許有人會不滿意裁決結果，但並不代表司法獨立出現缺陷。

　　她說自己作為律政司司長，有責任確保司法獨立受到尊重，不會被任意攻擊或批評，社會不應該任意或不公平地，作出危害司法機關公正及無私地行事的批評。



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