﻿必用相應武力制止 警方嚴厲警告 搶槍後果自負

上周末十多名激進示威者在屯門圍毆一名警員期間，有人企圖搶槍，警方發出最嚴厲警告，指任何人企圖搶槍，警員必定會使用相應武力制止，後果自負。被問到警員會否發射真槍，警方未有正面回應，但強調會按現場情況，決定是否對搶槍者開槍，首要考慮是警員保障自己及他人免受傷害。



警方行動部警司方志堅表示，上周末屯門衝突中，警方推進期間拘捕一名示威者，一名警員嘗試制服對方時，另一名外籍人士從後「攬跌」該警員，大批示威者前來包圍企圖「搶犯」，其間有人以雨傘、棍等瘋狂圍毆跌倒地上的警員，有人搶走其警棍毆打，另一人企圖搶槍。



屯門衝突 示威者圖搶裝備



被問到警員在甚麼情況下會開實彈槍，方志堅說，不是有人拿着警槍，警方就會立即開真槍，會視乎對方是否向警員擎槍等因素，在現場作出專業判斷，重申警方使用武力時有相當嚴格指引。他說，根據警察通例，最重要考慮要保護自己及其他人免受任何傷害，警員會按受到甚麼威脅，以決定使用甚麼程度的武力，強調會考慮必要性及相稱性。



警察公共關係科總警司謝振中表示，過去周末示威者暴力行為全面升級，將香港推進萬劫不復的地步，星期六晚，有人在元朗公然向警車掟汽油彈，車上警員落車拔槍戒備。而有人在網上鼓吹及分析如何搶警槍，已經變成真正的搶裝備行為，警方對此作出最嚴厲的警告，警方將使用相對武力應對搶槍者，後果自負。警方又稱，搶警槍屬嚴重罪行，一旦被捕及定罪，最高可判終身監禁。



警察隊員佐級協會主席林志偉向會員發信，提到剛過去的周末有人圖謀搶警槍事件。他稱，警槍是執勤者的第二生命，如果被搶走，意味警員生命不保，警員將在別無選擇下做出唯一且必須的決定。



斥「私了」屬嚴重傷人



另外，警方表示，上周六在元朗區一小時內發生的多宗示威者與不同政見人士爭執後，一班示威者向對方施襲行私刑，致對方身體嚴重受傷，此種「私了」行為屬嚴重傷人，一經被捕罪成，最高可判囚終身。