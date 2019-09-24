金管局籲銀行支持中小企融資

瑞士居民為皮措爾冰川舉行「葬禮」，全球暖化問題正刻不容緩。周日發表的一份最新報告指出，全球氣溫上升的速度正在加快。此外海水溫度上升，已經開始影響龍蝦及貝類的生長。 周六約一百名瑞士居民為紀念阿爾卑斯山脈的皮措爾冰川消失，他們穿上黑衣爬上海拔約三千米的皮措爾山，為冰川舉行「送葬儀式」。過程中有牧師和科學家演說，還有阿爾卑斯號角伴奏，並獻上花圈，以示哀悼。 周日世界氣象組織（WMO）發表的新報告指出，由二○一四年至二○一九年的五年間，是有紀錄以來最熱的時期。在上述五年間，估計全球平均氣溫比工業化（一八五○至一九○○年）之前的水平，高了攝氏一點一度，比二○一一至二○一五年高了攝氏...

2019-09-24