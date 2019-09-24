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金管局籲銀行支持中小企融資

2019-09-24 列印
　　金管局副總裁阮國恒昨早與工商界議員、團體及銀行界代表會面，了解中小企的經營困難，討論銀行如何提供協助。金管局發言人提醒銀行應在本身信貸政策及風險管理原則容許下，盡力支持中小企融資需要，如以包容態度處理企業貸款、不貿然撤回貸款等。

　　有份出席會面的金融界立法會議員陳振英表示，有中小企反映短期或有還款困難，希望銀行不要即時減低借貸額度，而銀行業代表亦稱會盡量配合中小企需要。陳稱，在場的商界議員有向金管局建議其他紓緩措施，金管局指會作研究。

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