  • 2019年9月24日 星期二
  • 29º
  • 62%
熱門： 修例風波元朗白衣人機場國旗

日報新聞 > 港聞

水吧男被控屯門燒國旗

2019-09-24 列印
■被告鄧智樂。
Previous Next

　　反修例至今，已發生了九宗侮辱國旗案件，五人被捕。最近一宗於上周六在「光復屯門公園」遊行期間發生，二十一歲的餐廳水吧男侍應鄧智樂，昨被控一項侮辱國旗罪，被指於上周六在屯門大會堂外連同其他不知名人士，公開及故意撕毀、踐踏及焚燒的方式侮辱國旗。

　　政府昨發聲明，強烈譴責激進示威者，指他們上周末連續兩日在多區作出暴力及破壞行為，又指剛過去的周日於沙田的衝突中，有人以不同方式損毀和侮辱國旗，有關行為挑戰國家主權。新華社也發表時評表示，將國旗作為破壞及侮辱的目標，是對包括香港同胞在內全體中國人民的褻瀆，呼籲執法機關依法懲治。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd