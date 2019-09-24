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﻿美股中段升26點

2019-09-24 列印
　　杜指中段報二六九六二點，升二十六點，納指則升八點，見八一二五點。港股在美國的預託證券個別發展，匯豐中段見五十九點七八元，升零點二八元，騰訊則跌零點一四元，報三百三十五點六六元。
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