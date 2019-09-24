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「光復屯門」警拘懷疑愛滋漢

2019-09-24 列印
　　警方日前在屯門一次驅散示威者的清場行動中，拘捕三名涉非法集結示威者。消息稱，警員在其中一名示威者物品中檢獲覆診卡及安全套等證物，調查後懷疑該名疑人感染愛滋病毒。

　　上周六「光復屯門公園」的遊行中，有示威者偏離遊行路線，又進行堵路及縱火等違法行為，與防暴警員爆發衝突。消息稱，其間防暴警員在屯門市廣場的驅散清場行動中，先後截獲三名示威者，調查後他們涉嫌非法集結被警方拘捕。

　　消息又稱，警員在其中一名被捕男子的隨身物品中，檢獲覆診卡、安全套及潤滑劑等物品，警員認為不尋常，經進一步調查及查問後，懷疑該名男子感染愛滋病病毒，對此表示關注及恐會引發傳播風險。

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