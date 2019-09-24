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林鄭落區鄰近學校提早放學

2019-09-24 列印
　　政府舉行首場社區對話於周四舉行，林鄭月娥昨日在社交平台張貼一幅圖片，圖中顯示一棵幼苗在水泥裂縫中生長，並寫有「對話平台正式啟動」、「再艱難，也有出路，讓我們對話」等。惟貼文發表了八小時，已獲二萬二千個回應，不少網民以「五大訴求 缺一不可」留言洗版。

　　政制事務局局長聶德權昨表示，不希望周四的社區對話將會演變為示威，因此規定出席者不能攜帶大型道具。此外，社區對話將於伊利沙伯體育館舉行，附近有多所學校。聖公會鄧肇堅中學昨日表示，為確保學生安全，決定周四提早放學。

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