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董建華：政治風暴將港推向危急邊緣

2019-09-24 列印
　　全國政協副主席、前特區行政長官董建華昨發表聲明，批評極端激進份子多次公然污損及焚燒國旗，是對國家尊嚴的公開挑釁，也是對全國十四億人民感情的嚴重傷害。此外，他又痛心年輕人受到煽惑，做出愚昧行動，部份被捕少年甚至只有十二、三歲，認為這不但會斷送年輕人的個人前程，甚至可能賠上全港七百萬人的集體前途。

　　他又指持續三個多月的政治風暴，已將香港推到危急邊緣，對此感到憤怒、痛心和憂慮。他希望真正關心和愛護香港的人，支持特區政府和警隊採取必要而果斷的措施，恢復社會秩序。

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