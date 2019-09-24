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教局反對學校取消國慶升旗禮

2019-09-24 列印
■教育局期望學校今年可以如常升旗及奏唱國歌。
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　　十一國慶臨近，有學校計劃取消在國慶日前後的校內升旗儀式，惟教育局昨指出，停辦國慶升旗禮，會發出錯誤信息，將少數人對國家觀念、國民身份的誤解合理化，對培養學生尊重國家、互相尊重的精神毫無裨益，局方期望學校今年可以如常升旗及奏唱國歌。如個別學校考慮停辦國慶升旗禮，即使事前沒有接觸教育局，局方亦會了解有關情況，如有需要可提供專業意見和支援。

　　教育局發言人表示，不認同將社會上的政治矛盾帶進校園，但絕不能與培養學生的國民意識混為一談。

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