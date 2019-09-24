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坐姿不確書包重 中小學生腰背痛

2019-09-24 列印
　　開學不足一個月，學生腰痛問題惹人關注。一個政黨日前訪問了四百多名中小學生的家長，發現近三成中學生及百分之八小學生均有腰痛問題；同時，有一成中學生家長及兩成小學生家長不知道子女有脊骨問題。超過兩成小學生家長及近三成中學生家長表示，子女曾反映學校的枱櫈有問題，包括枱面面積太細、坐椅太高或太矮。

　　該項調查由民建聯家庭事務委員會在五月至六月進行，結果顯示，學生書包過重、坐姿不良，以及長時間使用智能產品等，導致學生出現寒背及高低膊等問題。建議政府增撥資源，讓學校購置可升降的桌椅，及增設儲物櫃。民建聯家庭事務委員會鍾嘉敏建議，家長督促子女執拾書包，並適時檢視子女的脊骨情況，發現問題時亦應盡快求醫。

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