﻿母公司擬申破產 港示威創零售業 Forever 21突結業 棄租旺角巨舖

零售業進入寒冬，曾大鑼大鼓進駐香港的美國服裝品牌FOREVER 21，母公司正擬申請破產保護令，而其在旺角的「巨無霸」分店，昨日突然結業，成為反修例風波以來，首宗最大型的舖位棄租個案。業內人士指出，隨着經濟繼續轉差，核心區舖位料掀大型退租潮。



FOREVER 21曾經以「天價」月租約一千三百八十萬元，承租銅鑼灣京華中心三層巨舖，據報其美國母公司將申請破產保護令後，其在港剩下唯一的旺角分店，昨日突然結業。記者昨晚現場所見，該樓高三層的「巨無霸」店舖，已拉上大閘，烏燈黑火。



月租263萬 提早四年離場



有代理指出，FOREVER 21旺角店位於西洋菜南街1A-1K號地下十至十一號舖連一樓至三樓，面積約二萬方呎，目前月租二百六十三萬，集團二○一六年五月進駐，簽下七年租約，直至二○二三年五月才約滿，今番提早四年棄租。



利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，該類型時裝店，就好比時裝界的「中式酒店」，在淡市中首先守不住，這些生意一闊三大，除了舖租外，還有大量人手等開支，現時生意大減，預期未來該類型的舖位將陸續出現退租情況。業主亦要接受現實，在此時經濟最差時，該大型樓面的出路只有兩種，一是減價，二是分拆出租。



核心區料續有退租潮



盛滙商舖基金創辦人李根興表示，遊行示威重創零售業，核心區首當其衝，奢侈品、時裝及飲食業目前生意大減，預期短期內，核心區包括銅鑼灣、尖沙嘴及旺角等將掀舖位退租潮。



FOREVER 21旺角舖位於二○一六年五月開始租用，首年每月租金約一百九十六萬元，條款列明除第二年外，每年租金均上調，第三年二○一八至一九年度加至約每月二百零七萬元，而第四年，即本年度至二○二○年，租金更加到每月約二百六十三萬元，到二○二二年五月至二○二三年五月，該盤月租將增加至逾二百九十四萬。