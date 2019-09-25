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國慶升旗禮改會展內舉行

2019-09-25 列印
■今年國慶升旗禮將如七一回歸紀念日一樣，改在室內舉行。資料圖片
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　　十一國慶將至，特區政府擔心當日升旗儀式期間會發生示威衝突，繼七一回歸升旗儀式改為雨天方案進行後，再度安排嘉賓進入灣仔會議展覽中心觀看升旗禮，以確保活動有序及莊嚴。特首林鄭月娥昨表示，慶祝七十周年國慶的原則為莊重和安全。

　　民政事務總署昨日指出，因應近期社會氣氛，今年七十周年國慶的升旗儀式，獲邀嘉賓會移師在室內觀禮，以確保升旗儀式在莊嚴及有秩序下舉行。

　　今年一如以往，大約有一萬二千名嘉賓獲邀出席升旗儀式和國慶酒會，國慶升旗儀式亦會在灣仔金紫荊廣場舉行。據政府的邀請函所指，升旗儀式暨國慶酒會將於十月一日（下周二）早上八時正在會展大會堂舉行。

　　另外，本港各區的主要街道、政府建築物外牆、政府場地及口岸亦將由本周開始，懸掛慶祝國慶七十周年的燈柱彩旗及橫額。

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