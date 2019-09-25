同黨拍下施襲過程有預謀 ﻿遭三煞圍毆﻿﻿鄺俊宇多處傷﻿

立法會議員鄺俊宇遇襲受傷。昨早鄺俊宇在天水圍一停車場取車時，遭三名歹徒拉落私家車圍毆約一分鐘，其間第四名兇徒用手機拍攝整個施襲過程。四名歹徒逞兇後徒步逃走，鄺身體多處受傷，報警後清醒送院。民主黨譴責事件，並認為事件有組織及預謀，希望警方加快調查案件。



鄺俊宇昨午治療後無大礙出院，兩肘貼有紗布及頭有少許傷痕的鄺，在醫院外向記者稱，作為議員，不會向惡勢力低頭。鄺憶述稱，昨早十時許，他到天水圍健康中心對開停車場取回私家車，準備返立法會工作。



被扯出座駕



當他登車後，一名戴口罩男子突然走近將他扯落車，然後與另兩名同黨共三人在馬路上向鄺拳打腳踢圍毆。鄺被打期間，有第四名同黨在場用手機拍攝整個過程。其間他欲認清楚兇徒容貌及特徵時，再遭兇徒起腳踢向後腦近頸椎位置。四名兇徒逞兇後徒步向天葵路方向徒步逃去，整個施襲過程約數十秒至一分餘鐘。有市民目擊上前協助救援及報警，並將手、頭、面及頸受傷的鄺送院。



歷時約一分鐘



大批警員到場封鎖現場調查，鑑證科人員奉召到場在鄺的私家車套取指模蒐證。警員一度在附近兜截可疑人，但沒有發現。



案件警方列作襲擊致造成實際身體傷害，交由元朗警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方現追緝四名年齡介乎二十至三十歲男子。元朗區區議員黃偉賢事後到醫院探望鄺俊宇時，認為鄺被人跟蹤，昨日遇襲地點僻靜。同時黃透露個多月前，他與鄺曾收過恐嚇信，其辦事處曾被人潑紅油，認為有人將恐嚇升級。



政府發言人強烈譴責施襲行為，並指警方會嚴正跟進，務求將施襲者繩之以法。







