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港航高層減薪 籲員工放無薪假

2019-09-25 列印
港航高層減薪 籲員工放無薪假
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　　香港航空近期向員工發內部電郵，指為減省營運開支，高級管理層已同意由本月至十二月期間，減薪兩成。該電郵呼籲，香港及內地的地勤員工參與無薪假計劃，建議助理經理或以下職級員工，每月放最少兩日無薪假，經理級則每月放假至少四日，並歡迎員工申報多於公司建議無薪假日數。計劃暫定由下月開始，為期三個月。

　　港航回應稱，作為負責任的公司，港航視員工為重要財產，珍惜員工為公司作出的貢獻，並致力在這非常時期維護員工的工作機會，渡過各種挑戰。港航亦承諾致力為顧客提供安全和暢順的運作，指會繼續密切監察現時的情況，必要時作出內部調整等運作安排。

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