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郭台銘棄選總統 揭與港局勢有關

2019-09-25 列印
　　鴻海集團創辦人郭台銘棄選台灣的總統，被揭與香港局勢有關。

　　台東前縣長黃健庭昨表示，郭台銘宣佈放棄參選總統前，曾經邀請他擔任副手，做好一切參選準備。黃健庭透露，郭台銘棄選的原因，包括郭認為香港反修例抗爭已經無法收拾，事件持續惡化，可以預見蔡英文將成功連任總統。再加上郭想多些時間陪伴家人及不滿選舉文化，所以決定不參選。

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