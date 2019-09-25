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﻿美股中段跌160點

2019-09-25 列印
　　中美貿易談判氣氛轉好，利好外圍股市，美股杜指早段上升。杜指中段升見二六七八九點，跌一百六十點，納斯達克指數則報七九九七點，跌一百一十五點。港股在美國的預託證券普遍下跌，滙控中段見五十九點四九港元，跌零點四六港元，而騰訊則報三百三十一點三八港元，跌四點二二港元。
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