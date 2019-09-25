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新療法治拇趾外翻有效防復發

2019-09-25 列印
　　全港約有四分之一人，即一百八十多萬人受到拇趾外翻困擾，當中以女性為主，有骨科專科醫生指出，拇趾外翻大多是由於遺傳，以及女性賀爾蒙導致韌帶鬆弛令拇趾移位。他表示，傳統手術會截斷拇指骨移回原位，但因問題根源是韌帶而非骨頭，病人術後復發率仍然故高，建議醫學界轉用新技術，以手術綁緊拇趾及第二指，再配合六個月康復療程，他醫治的二千名病人當中，暫未有一人復發。

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