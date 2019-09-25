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理大研新抗生素抗「超級細菌」

2019-09-25 列印
■理大成功研發新一代候選抗生素。
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　　耐藥性細菌令抗生素失效的問題，一直威脅全球健康，當中耐藥性金黃葡萄球菌（MRSA） 更是可致命的耐藥性「超級細菌」之一。

  理工大學最近成功研發新一代候選抗生素「Nusbiarylins」，可對抗多種超級細菌，而且，又證實對人體沒有顯著毒性，估計於五年內，便可完成臨牀測試，可望變成新一代的候選抗生素。

　　理工大學應用生物及化學科技學系助理教授馬聰昨表示，細菌要維持生命，需把去氧核醣核酸（DNA）中的基因訊息轉為蛋白質份子，候選新抗生素按兩種只存在於細菌細胞的蛋白質份子NusB及NusE結構，以人工方式合成，能有效分隔細菌細胞中的NusB及NusE，從而抑制生長，令細菌死亡。

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