﻿21男女落網 涉洩露2300人私隱 警員被「起底」首被告提堂

自六月《逃犯條例》修訂起爭議，警民關係惡化。據悉，有網民在社交平台及通訊軟件群組公開逾二千三百名警員及其親友的個人資料。警方調查後拘捕二十一名男女，首名被起訴者為一名電訊公司男技術員，他涉利用公司電腦取得一名警員親友的個人資料，並向名為「老豆搵仔」的Telegram頻道「報料」。他被控不誠實取用電腦罪及串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，昨在九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯，以候警方調查，其間准保釋外出。



案中被告陳景僖，現年三十二歲，在一間電訊公司工作，而涉案名為「老豆搵仔」的Telegram頻道，是一個專門搜集警員及其親友個人資料的群組。消息稱，警方於本周日下午發現有人在紅磡警署以手機拍攝停車場內警員的私家車車牌，警員上前截查，並以遊蕩罪將他拘捕，警方調查後揭發他在電訊公司任職，經常會接觸到客戶個人資料，並曾將警員親友的資料上載「老豆搵仔」的帳戶內。



公司系統取得客戶資料



陳被控於本年九月九日與其他人不誠實獲益而取用電腦，並從中獲取一名屬於電訊公司客戶陳楚聲的資料，包括固網電話及身份證號碼，並將之發佈予其他人。陳又涉違反私隱條例，在同日與Telegram帳號@tanakayotsuba的使用者串謀披露未經電訊公司同意而取得陳楚聲的個人資料，包括其全名、身份證號碼及電話。



控方申請被告暫時毋須答辯，押後案件至十一月二十日，以待檢驗電腦及USB。被告獲准以五千元保釋，他須居住於報稱地址，不得離港，以及除獲公司批准執行業務，否則不得再取用客戶個人資料。



逾2300警員及家屬資料被公開



消息稱，由六月至今警方一共發現超過二千三百名警員及其親友的個人資料被不當地公開。有人並在網上煽動他人作違法活動，部份嚴重案件涉刑事恐嚇。有人利用有關個人資料滋擾警員及其家人，更非法使用警員個人資料在網上申請借貸或其他服務。



網絡安全及科技罪案調查科人員經調查後，由七月二日至今一共拘捕十七男四女，年齡介乎十六至四十歲，涉「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」、「刑事恐嚇」、「煽惑公眾妨擾」、「串謀公眾妨擾」、「煽惑謀殺」、「煽惑綁架」及「欺詐」等，警方不排除有更多人被捕。



警方已就事件設立二十四小時熱線予受影響的人員舉報，並向受影響人員提供適切的協助。警方重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部份針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。