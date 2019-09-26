  • 2019年9月26日 星期四
  • 26º
  • 74%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 港聞

﻿水電費問題爭執 兄長涉刺死六旬弟

2019-09-26 列印
﻿水電費問題爭執 兄長涉刺死六旬弟
Previous Next

　　旺角鬧市發生淪常兇殺案！六旬兄弟疑為分擔水電費問題爭執，有人情緒激動，涉嫌手刃胞弟。事主頸及腹部中刀，倒臥房間血泊，兄嫂驚見慘案大義滅親報警，將傷者送院搶救但不治，警方列兇殺案，封鎖現場蒐證，拘捕涉案死者胞兄（見圖）。

　　現場是快富街二十五號一住宅單位，住有一家四口，死者為六十歲男子，任職水電技工，與六十二歲無業兄長、兄嫂及年邁母親同住。

　　昨晚十時許，事主一家人同在屋內，其間事主與兄長入房間傾談，詎料兩兄弟疑因誰負責繳交水電費等家事問題爭執，兩人愈吵愈烈，有人突然情緒激動，拿起一柄約十吋利刀向胞弟施襲，弟弟閃避不及，左頸及左腹中刀，重傷倒臥房間地上血泊。疑兇打開房門，死者的兄嫂驚見小叔倒臥向血泊，慌忙報警，警方與救護人員趕至，將傷者急送廣華醫院搶救但不治。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd