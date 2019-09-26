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示威新婚夫婦 獲撤離港禁令

2019-09-26 列印
示威新婚夫婦 獲撤離港禁令
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　　七月二十八日中西區遊行示威發生的警民衝突，四十五人被控，當中四十四人被控暴動罪。案件昨在西九龍裁判法院再提堂，其中一對夫婦獲撤銷禁令，批准離港。

　　涉案的新婚夫婦，為三十八歲湯偉雄及四十一歲杜依蘭（見圖），兩人被控於七月二十八日在德輔道西近西邊街與其他人一同參與暴動，七月三十一日首次提堂後獲准保釋，但不准離港。裁判官指由於案件已提堂八周，但控方未有確實證據，故撤銷兩人離港禁令，和批准兩人更改每周警署報到時間，案件押後至十一月十九日再審理。

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