有人用粘液車票破壞港鐵閘機

港鐵站設施淪為反修例衝突的箭靶，網絡近日流傳一條約十秒的自拍片段，顯示一名未知性別和年齡的自拍者，手持一張沾滿深棕黃色液體的港鐵車票，走到閘口將它放入票口，懷疑以此方式，損壞入閘機。由片段可見，閘機吸取車票後，大量液體仍遺留在票口，未知它的損毀程度，自拍者隨後身手嫻熟地跳閘進入。原來，此類情況並非罕見，港鐵職員昨發現，港鐵葵芳站一部入閘機的入票口被人以膠水封閉，職員之後報警，警方到場調查，將案件列作刑事毀壞，暫時未有人被捕。



根據《港鐵附例》第五條「損壞鐵路處所、列車、機械裝置以及設備」列明，任何人不得不當地觸摸、使用、搞弄、損壞或以其他方式干擾，於鐵路處所任何部份建造或豎設的任何建築物及構築物。如損壞鐵路處所、機械裝備以及設備，最高罰款五千元及監禁六個月。



