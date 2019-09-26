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民陣申周六添馬公園集會

2019-09-26 列印
　　未來數天，遊行集會不斷。民陣向警方申請在本月二十八日「佔領行動」五周年，在金鐘添馬公園集會，要求政府兌現《基本法》中落實普選的承諾，同時亦申請下月一日國慶日發起遊行，呼籲參加者當日身穿黑衣，當日下午一時在維多利亞公園集合，下午二時起步遊行至遮打道。

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