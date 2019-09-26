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﻿美股中段升161點

2019-09-26 列印
　　美國總統特朗普面臨彈劾調查，外圍政治局勢不明朗，美股早段個別發展，杜指中段升見二六九六九點，升一百六十一點，納斯達克指數則報八○二七點，升三十四點。港股在美國的預託證券個別發展，滙控中段升零點一六港元，報五十九點五六港元，而騰訊則報三百二十九點九二港元，升一點五二港元。
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